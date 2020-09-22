Москва, 23 сентября, 2020, 01:16 — ИА Регнум. В России, вероятно, пройдёт волна банкротств предприятий, связанная с системной проблемой кредитования бизнеса под 2%, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Kremlin.ru Борис Титов

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Отмечается, что причиной прогнозируемой ситуации станут данные компаний о численности работников: к маю 2020 года многие сократили персонал более чем на 20% по сравнению с апрелем, нарушив, таким образом, условия сохранения льготной ставки по кредиту «на возобновление деятельности».

«Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования», — пишет омбудсмен.

Титов предупредил, что в результате предприниматели обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15% годовых).

Ранее в Центральном банке России сообщали, что кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса стали ключевой мерой, которая не позволила пережить период неопределённости без массовых срывов платежей.

Читайте также: В Центробанке назвали главную антикризисную меру в период пандемии