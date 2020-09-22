Вашингтон, 22 сентября, 2020, 23:50 — ИА Регнум. Благодарность выразило руководство ООН России в связи с предложением президента РФ Владимира Путина направить бесплатно для сотрудников международной организации вакцину от COVID-19 российского производства.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Об этом 22 сентября сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», — цитирует представителя ООН ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 сентября, на 75-й сессии ГА ООН Путин заявил, что российская сторона «готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь».

Глава РФ предложил сотрудникам ООН бесплатно вакцинироваться российским препаратом «Спутник V».