Нью-Йорк, США, , 19:49 — REGNUM Россия готова бесплатно предоставить свою вакцину от коронавируса сотрудникам Организации Объединённых Наций. Об этом 22 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Первая в мире вакцина от COVID-19 Minzdrav.gov.ru

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"Коронавирус не обошёл стороной персонал Организации Объединённых Наций, её штаб-квартиры и региональные структуры», — сказал Путин, отметив, что российская сторона «готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь».

«В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и её подразделений», — сказал президент России.

Путин отметил, что такие обращения из ООН поступают, и Москва «не останется к ним безучастной».