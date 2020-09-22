Берн, 22 сентября, 2020, 23:45 — ИА Регнум. По мнению аналитиков швейцарского банка UBS, глобальный спрос на нефть продолжит расти, несмотря на повторное введение «коронавирусных» ограничений во многих странах мира, 22 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Любые новые ограничения, вероятно, будут более локализованными, и восстановление спроса на нефть должно продолжиться, хотя и более медленными темпами» , — отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

Отметим, в настоящий момент нефть Brent оценивается примерно в $41,5 за баррель, нефть WTI — чуть дешевле $40 за баррель.

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