Лондон, , 18:24 — REGNUM Мировые цены на нефть растут 22 сентября, на следующий день после сессии, в ходе которой Brent опускалась ниже $41 за баррель.

Нефтяная вышка

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent поднялись в цене на 19 центов (0,46%), до $41,63 за баррель. Диапазон марки пока составляет $41,27 — $42,19 за баррель.

Нефть WTI подорожала на пять центов (0,13%), до $39,59 за баррель. Диапазон WTI — от $39,36 до $40,26 за баррель.

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