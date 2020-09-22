Париж, 22 сентября, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что сделает всё возможное, чтобы не запирать пожилых граждан в домах престарелых, 22 сентября сообщает Agence France-Presse.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мы должны как можно дольше позволять нашим согражданам в домах престарелых продолжать общение» , — заявил Макрон во время посещения дома престарелых в Брасье.

Во Франции ужесточаются «коронавирусные» ограничения в связи с новым всплеском заболеваемости COVID-19.

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