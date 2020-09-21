Париж, , 22:06 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 21 сентября, во Франции умерли 31 338 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 53 человека, сообщает национальная служба здравоохранения.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 5298 новых случаев заражения, что почти на 5000 человек меньше, чем днем ранее. 827 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. За последние сутки этот показатель возрос на 45 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французской партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон в своем интервью каналу BFM TV заявил, что официальный Париж «ничего не подготовил ко второй волне» SARS-CoV-2 и что это может спровоцировать хаос в стране.

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