Москва, 23 сентября, 2020, 00:42 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольское служба выявила еще один крупный сговор. Дело касается закупок угля для теплоэлектроцентралей Архангельской, Новгородской и Ярославской областей. О картельном сговоре на 1,5 млрд рублей пишет корреспондент ИА REGNUMАнастасия Степанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Три компании, которые фигурируют в деле, — ООО «ТЭК», ПАО «ТГК-2» и АО «Архоблэнерго». В своем расследовании ФАС признала, что эти компании нарушили закон о защите конкуренции, в частности, были выявлены «признаки аффилированности с заказчиками торгов». Глава управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев уточнил: пользуясь ситуацией с пандемией коронавируса, «некоторые недобросовестные предприниматели в погоне за добром «пустились во все тяжкие».

Один из фигурантов «угольного дела», АО «Архоблэнерго», было создано в мае 2008 года путём реорганизации ГУП «Архангельская областная энергетическая компания», и сейчас эксплуатирует ведомственные и муниципальные дизельные электрические станции районов Архангельской области плюс электрические сети. 100% акций общества числятся за Архангельской областью в лице агентства по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами. Претензии ФАС она получает не впервые: в мае оно уже было признано нарушившим закон о защите конкуренции, когда заказчик, финансируемый бюджетом Архангельской области, заключил договоры по максимальной цене — по судебным материалам, переплатив более 21 млн рублей.

Чем отличились другие фигуранты нового дела, читайте в материале Анастасии Степановой «Угольный сговор на 1,5 миллиарда: «пустились во все тяжкие»?».