14 сентября 2020 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 05:42 — REGNUM Очередное крупное картельное соглашение выявила ФАС России. На этот раз речь идёт о рынке поставок угля. Фигурантами дела о сговоре на 1,5 млрд рублей стали три компании. Речь шла о закупках угля для теплоэлектроцентралей трёх регионов России — Архангельской, Новгородской и Ярославской областей. ИА REGNUM выяснило некоторые детали дела.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело о картельном сговоре

11 сентября 2020 года пресс-служба ФАС сообщила, что три компании по результатам антимонопольного расследования признаны нарушившими закон о защите конкуренции. В картельном сговоре на 1,5 млрд рублей в сфере поставки угля ведомство обвинило — ООО «ТЭК», ПАО «ТГК-2» и АО «Архоблэнерго».

Антимонопольная служба проанализировала угольные закупки на 1,5 млрд рублей за 2017−2018 годы, а также провело внеплановые проверки. Глава управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев заявил, что в действиях компаний усматриваются «признаки нарушения уголовного законодательства». В частности, были выявлены «признаки аффилированности с заказчиками торгов». Материалы этого дела направят в правоохранительные органы.

Ещё ранее Тенишев в ходе круглого стола отмечал, что, пользуясь ситуацией с пандемией коронавируса, «некоторые недобросовестные предприниматели в погоне за добром «пустились во все тяжкие».

Угольное дело на 1,5 миллиарда: подробности

1 июня 2020 года ФАС РФ создало комиссию по рассмотрению дела по признакам нарушения ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) и ООО «Топливная энергетическая компания» (ТЭК) пункта 1 части 1 статьи 17 закона «О защите конкуренции» (заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции), а также по признакам нарушения АО «Архоблэнерго» и ООО «ТЭК» той же нормы.

В документах антимонопольного ведомства уточнялось, что «наличие признаков ограничивающего конкуренцию соглашения между ПАО «ТГК-2» и ООО «ТЭК» подтверждается обнаруженной при проведении внеплановых выездных проверок электронной перепиской», «единой моделью поведения (последовательными и взаимообусловленными действиями), выраженной, в том числе в допуске к конкурентным процедурам участника, не соответствующего требованиям документации, которая привела (могла привести) к ограничению конкуренции и (или) созданию ООО «ТЭК» преимущественных условий при проведении конкурентных процедур №31 705 235 726, 31 806 799 649».

Схожие признаки соглашения обнаружили и в ходе проверки АО «Архоблэнерго» и ООО «ТЭК», когда анализировали ещё одну закупку. Также ФАС уточнило, что признаки ограничивающих конкуренцию соглашений подтверждаются «денежными переводами между ООО «ТЭК» и юридическими/физическими лицами, связанными с участниками соглашений (ПАО «ТГК-2»), свидетельствующими о наличии взаимной заинтересованности в результате реализации соглашения (договоры займа ООО «ТЭК», согласно которым общество выступало заимодавцем и заёмщиком ООО «Миратекс» (ИНН 7 734 732 988) и ООО «Блоссом» (ИНН 5 031 115 314), аффилированных с ПАО «ТГК-2»)».

Угольные торги: о заказчике

Остановимся подробнее на фигурантах громкого дела.

АО «Архоблэнерго» было создано в мае 2008 года путём реорганизации ГУП «Архангельская областная энергетическая компания». Под «крылом» госпредприятия были ведомственные и муниципальные дизельные электрические станции районов Архангельской области. По данным с сайта АО, на сегодня компания эксплуатирует не только эти станции, но и электрические сети. Всего у предприятия восемь филиалов.

По последним открытым данным, 100% акций общества числятся за Архангельской областью в лице агентства по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами.

По открытым данным, АО «Архоблэнерго» было поставщиком как минимум по свыше 1,8 тыс. госконтрактам на сумму 1,95 млрд рублей и заказчиком по более 500 контрактам на 3,9 млрд рублей.

Претензии антимонопольных ведомств компания получает не в первый раз.

В мае 2020 года архангельское УФАС признало общество нарушившим закон о защите конкуренции. Нарушение выражалось «в создании ПАО «ТГК-2» преимущественных условий участия в запросе предложений на поставку каменного угля № 31 807 353 778 по лотам №№ 1, 2, 3, путём включения рассматриваемых условий в документацию о запросе предложений, что привело к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынке поставки каменного угля в Архангельской области».

Начальная цена договора по лоту №1 превышала 51,744 млн рублей, по лоту №2 — 114,96 млн рублей и по лоту №3 — 138 млн рублей.

В тендере приняли участие две компании — ПАО «ТГК-2» и ООО «Флотснаб». При этом по всем трём лотам, по данным УФАС, ценовые предложения ПАО превышали предложения второго участника и были равны максимальной цене контракта.

«Наличие у ПАО «ТГК-2» лаборатории проверки качества каменного угля с аттестатом аккредитации и склада для размещения и хранения каменного угля на территории Архангельской области объёмом в 12 раз большим, чем у ООО «Флотснаб», позволили закупочной комиссии АО «Архоблэнерго» признать победителем по всем трем лотам ПАО «ТГК-2». Таким образом, с максимальными ценовыми предложениями ПАО «ТГК-2» получило большее количество баллов и стало победителем», — отмечалось в материалах расследования.

То есть договоры заказчик, финансируемый бюджетом Архангельской области, в итоге заключил по максимальной цене. Переплата, по судебным материалам, в итоге превысила 21,4 млн рублей.

По этому тендеру в управление ФАС поступила жалоба, в которой указывалось на наличие в документации определенных требований, которые, по мнени заявителя, позволили второму участнику стать победителем по спорным лотам. Сообщалось также, что полномочия единоличного исполняющего органа госзаказчика с 6 марта 2018 года как раз и осуществляет ПАО «ТГК-2» — победитель тендера.

На сегодня АО обжалует решение УФАС. Заседание по делу пройдёт 24 сентября 2020 года.

Результаты данного тендера послужили основанием для обращения второго участника в суд. И в апреле 2019 год архангельский арбитраж признал недействительными торги по трём лотам и три соглашения, заключённые по их результатам. Суд пришёл к выводу, что заказчиком была «нарушена цель закупки — эффективное расходование денежных средств». Обжаловать этот вердикт заказчик не смог.

Угольные торги: другие фигуранты

ПАО «ТГК-2», упоминаемое в расследовании ФАС, было создано в Ярославской области в апреле 2005 года. Уставный капитал — более 14,7 млрд рублей, учредитель — «ЕЭС России». По данным на 30 июня 2020 года, 23,59% уставного капитала компании принадлежит KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED (Кипр), а 59,8% — ООО «Совлинк» (соучредитель башкирского АО «Единая торговая компания» — крупного российского трейдера на рынке химической продукции). По данным ЕГРЮЛ, последнее учреждено в августе 1996 года в Москве для брокерской деятельности с ценными бумагами. Владеет 95% доли в фирме — ООО «Совлинк Холдинг» из Башкирии, а 5% принадлежат Дмитрию Пяткину.

«Совлинк Холдинг» был создан в декабре 2015 года для управления финансовыми группами и полностью принадлежит всё тому же Пяткину. Последний был соучредителем «Башкирской химии» — крупного акционера «Башкирской содовой компании». Также Пяткин является владельцем коммерческого банка «Альба-альянс».

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По открытым данным, «ТГК-2» было поставщиком как минимум по 11 тыс. госконтрактам на сумму более 17 млрд рублей и заказчиком по 2,7 тыс. контрактам на 86 млрд рублей.

Третий фигурант дела о картельном сговоре — ООО «ТЭК» было создано в Московской области в мае 2017 года. В компании числятся 14 сотрудников. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Елена Афонина, а владелец с июля 2020 года — Михаил Радченко.

По данным сайта synapsenet.ru, за три года существования «ТЭК» успело выступить поставщиком в 18 контрактах на сумму 2,3 млрд рублей, четыре из которых на сумму 242 млн рублей с АО «Архоблэнерго» и три с ПАО «ТГК-2» — на 2,17 млрд рублей.