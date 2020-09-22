Санкт-Петербург, 22 сентября, 2020, 09:09 — ИА Регнум. Российский атомный ледокол «Арктика» сегодня, 22 сентября, отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

Балтийский завод Атомоход «Арктика»

«Двадцать второго сентября первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика» отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что после испытаний ледокол отправится в Мурманск для подписания приемного акта.

Как сообщало ИА REGNUM, головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22 220 вышел на заключительный этап ходовых испытаний еще 23 июня. Испытывали его скоростные и маневренные характеристики, функционирование общесудовых систем и систем автоматики, навигации и связи, работу вертолетного комплекса. После возвращение на Балтийский завод «Арктику» передадут заказчику — «Атомфлоту».

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