Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Атомный ледокол «Арктика» (проект 22 220), построенный в Санкт-Петербурге для «Атомфлота», завершил ходовые испытания в Финском заливе. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября на Балтийском заводе, к достроечной набережной которого вернулся атомоход.

Атомный ледокол «Арктика» Балтийский завод

По словам генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафы Кашки, программа ходовых испытаний была выполнена в полном объеме.

«Судостроителями, подрядными организациями и сдаточным экипажем проведена большая работа. Мы удовлетворены результатами. Атомный ледокол «Арктика» готов к переходу в Мурманск», — заявил он.

Работу механизмов и оборудования атомохода проверяли в Финском заливе и Балтийском море с 23 июня по 16 сентября. Специалисты тестировали электроэнергетическую систему судна и его маневренные характеристики при различных вариантах осадки.

22 сентября ледокол выйдет от достроечной набережной Балтийского завода в направлении морского порта Мурманск. В пути он пробудет около двух недель. За это время «Арктику» проверят в ледовых условиях.

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