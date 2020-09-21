Аддис-Абеба, 21 сентября, 2020, 22:35 — ИА Регнум. Африканские центры контроля заболеваний (Africa CDC) 21 сентября подтвердили более 1,4 млн случаев COVID-19 на континенте.

ИА REGNUM

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Согласно актуальному отчету Africa CDC, в странах Африки выявлено уже 1 408 140 случаев коронавирусной инфекции.

Жертвами COVID-19 на континенте стали 33 954 человек. 1 154 423 пациентов с коронавирусом уже выздоровели.

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