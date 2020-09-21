Брюссель, 21 сентября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Персональные санкции против Белоруссии в ЕС не смогли утвердить из-за разногласий, сообщил 21 сентября журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

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Комментируя итоги заседания глав МИД стран ЕС, на котором сегодня, 21 сентября, снова не получилось принять решение по антибелорусским санкциям, вводимым за «нарушения» на выборах президента Белоруссии и за «насилие» в дни, последовавшие за голосованием, Боррель сказал:

«Утвердить санкции было невозможно сегодня, так как не было достигнуто единогласия».

По его словам, Брюссель не хочет «вмешиваться во внутренние дела» Белоруссии. Он добавил, что ЕС всего лишь требует проведения «честных выборов» президента Белоруссии и призывает к диалогу белорусской власти с оппозицией.

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Как сообщало ИА REGNUM, Боррель ранее заявил, что ЕС итогов минувших президентских выборов в Белоруссии не признаёт.