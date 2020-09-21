Брюссель, , 17:31 — REGNUM Все министры иностранных дел Европейского союза отказались признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, заявил 21 сентября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, главы МИД считают президентские выборы в республике сфальсифицированными.

Кроме того, Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС поддерживают призыв к проведению новых выборов в Белоруссии под эгидой ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД ЕС не смогли согласовать список граждан Белоруссии, в отношении которых могут быть введены санкционные меры.

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