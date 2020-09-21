Москва, 21 сентября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса положительно повлияла на российскую фармацевтику, в этом уверены 23% жителей РФ, противоположное мнение высказали 19%. Ни каких изменений не наблюдают 31%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Читайте также: Жители РФ рассказали, как часто покупают лекарства

Среди признаков положительного влияния пандемии на ситуацию в фармацевтике РФ граждане назвали: разработку вакцины и лекарств от коронавируса (6%), рост продажи лекарств (6%), дополнительную прибыль (3%), больший контроль государства за отраслью (3%).

Те, кто видят негативное влияние пандемии, считают, что выросли цены на лекарства, подорожали средства защиты (8%), появился дефицит лекарств (4%), эпидемия негативно повлияла на все сферы (2%).

Опрос проведен 21−23 августа 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянно покупают лекарства или медикаменты большинство жителей России (62%), периодически — 37%.

Читайте также: Подорожание лекарств заметили более половины жителей России