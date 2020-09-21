Москва, , 15:33 — REGNUM Постоянно покупают лекарства или медикаменты большинство жителей России (62%), периодически — 37%. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Лекарственные средства Liter.kz

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Чаще всего российские граждане приобретают лекарства примерно раз в месяц (38%). Два-три раза в месяц ходят в аптеку 17%, раз в два-три месяца — 12%.

Несколько раз в неделю делают покупки лекарственных средств 5%, примерно раз в неделю — 9%, раз в полгода — 8%, раз в год или реже — 4%. Совсем не покупают лекарства — 2%.

Всероссийских опрос проведен 21−23 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние полгода-год 56% жителей России столкнулись с тем, что лекарство, которое они регулярно покупали, существенно подорожало.

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