Вашингтон, 21 сентября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. За последние сутки на территории США было выявлено почти 39 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным университета, за минувшие 24 часа в стране выявили 38 978 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 812 322.

Также сообщается, что за это же время в США 230 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 199 513.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 590 671 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на одной из американских военных баз в Южной Корее выявили шесть случаев заражения коронавирусом.