Сеул, , 12:45 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у трех военнослужащих, прибывших в страну в период с 4 по 17 сентября. В настоящее время граждане США находятся в медучреждениях базы «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и авиабазы в Осане.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 193.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 70 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 23 045.

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