Соледар, ДНР, 21 сентября, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Украинские формирования обстреляли населённый пункт Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщили 21 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Со стороны вооружённых сил Украины в направлении села Ленинское выпущены две гранаты из АГС (автоматического станкового гранатомёта — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

По данным наблюдателей, огонь вёлся с позиций ВСУ, оборудованных в районе села Водяное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина согласится на инспекцию своих позиций лишь в том случае, если боевикам ВСУ позволят осмотреть позиции защитников Донбасса.

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