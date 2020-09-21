Ош, Киргизия, 21 сентября, 2020, 11:55 — ИА Регнум. В Араванском районе Ошской области Киргизии на встрече с кандидатом в депутаты парламента от партии «Мекеним Кыргызстан» произошла массовая драка, участие в которой приняли более 100 местных жителей.

Франсиско Гойя. Драка котов. Мадрид, Прадо, 1786

По данным правоохранительных органов, в результате столкновения между сторонниками и противниками политика, претендующего на место в республиканском парламенте, различные травмы получили 12 человек, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Также оказались повреждены пять автомобилей.

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Милиционеры задержали десять человек. По факту массовой драки начато расследование — пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза, также устанавливается объем нанесенного материального ущерба.

Кандидаты от партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» Шукурулло Файзуллаева и Ильхома Маннанова вызваны на допрос в милицию. Начальник Араванского отделения внутренних дел Сактан Исмаилов освобожден от должности.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов претендуют кандидаты от 15 политических партий.