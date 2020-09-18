Бишкек, , 17:49 — REGNUM В последнее время в СМИ и киргизском сегменте социальных сетей появилась информация об участившихся случаях подкупа и массового подвоза в столицу республики избирателей для последующего голосования не по месту прописки. Об этом сообщает генеральная прокуратура страны.

Надзорное ведомство напоминает участникам предвыборной гонки о том, что за подкуп избирателей в Уголовном кодексе Киргизии предусмотрено наказание в виде крупных денежных штрафов и даже лишения свободы.

Так, за вручение материальных ценностей или помощь в получении какой-либо должности или иных благ в период проведения выборов гражданам грозит штраф в размере от 180 000 до 220 000 сомов (от 171 400 до 209 500 рублей).

А кандидата в депутаты, его близких родственников и доверенных лиц, а также уполномоченных представителей партии могут оштрафовать на сумму от 220 000 до 260 000 сомов (от 209 500 до 247 600 рублей), либо посадить в колонию на срок до двух лет и шести месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. Участие в предвыборной гонке принимают 15 политических партий, чьи кандидаты претендуют на 120 депутатских мандатов.