Вашингтон, 21 сентября, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 31 миллион. Об этом 21 сентября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

(сс) Francisco Àvia Hospital Clínic Взятие анализа на коронавирус

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По данным университета, по состоянию на 10:00 мск в мире было выявлено 31 033 397 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (6 805 630 заразившихся), Индия (5 487 580) и Бразилия (4 544 629).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 960 736 и что в настоящее время 22 256 938 пациентов вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 6196 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.