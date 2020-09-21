Москва, , 10:34 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 6196 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 109 595.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 71 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 19 489.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 911 973 человека вылечились от нового заболевания, 2616 из которых — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 242 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.