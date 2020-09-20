Москва, 20 сентября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского за шесть месяцев вылечили от COVID-19 более 800 человек. Об этом сообщил директор НИИ Серей Петриков.

Vladimir OKC НИИ им. Склифосовского

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«Сегодня полгода как Склиф вступил в борьбу с «ковидом». За эти полгода сделано многое: в «ковидном» корпусе пролечено более 800 пациентов, как минимум половина из них «тяжелые», — написал он на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что в лаборатории было проведено более 550 тыс. анализов ПЦР и более 200 тыс. анализов на антитела.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, всего в России выявлено 1 103 399 случаев заражения вирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 19 418 человек, выздоровели — 909 357. Всего было проведено более 42,8 млн тестов.

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