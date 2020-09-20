Москва, , 15:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в России в условиях пандемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами Министерства обороны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

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Путина спросили, как военным удается возводить медицинские центры в такие короткие сроки — ведь подчас на подготовку одной только документации проекта может уйти до 16 месяцев.

«Они же военные, им некогда рассусоливать насчёт этих документов. Но делают они всё качественно. И экспертизы проходят, как положено», — ответил Владимир Путин.

Ранее на одном из совещаний Путин отмечал, что медицинские центры создаются специалистами Министерства обороны в кратчайшие сроки — всего за 2,5 месяца. По словам Путина, это «фирменный стиль специалистов Минобороны».

Также Путин уточнил, что инженерные подразделения в российских вооруженных силах были с давних времен — начиная с XVII века.

«И развивались по-разному, и в советское время это была очень мощная система», — отметил президент.