Минск, 20 сентября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В белорусском Бресте сотрудник милиции во время несанкционированной акции протеста сделал предупредительный выстрел в воздух. Видео с инцидентом опубликовано в телеграм-каналах.

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На опубликованном видео протестующие и милиция идут навстречу друг другу. В какой-то момент участники акции протеста начинают разбегаться, слышен хлопок, похожий на выстрел из помпового ружья.

Вместе с тем, как сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, у неё на данный момент нет такой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября пресс-служба Минского метрополитена сообщила, что в Минске закрыли шесть станций метрополитена, расположенных в районах, где оппозиция собирается проводить акции протеста.

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