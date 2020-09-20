Минск, , 15:40 — REGNUM Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко (Дворец Независимости), которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра БелЭкспо полностью блокировано движение транспорта, сообщает 20 сентября ТАСС.

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По информации источника, на дорожной развязке, ведущей к Дворцу Независимости с улицы Орловской силовики растянули колючую проволоку и установили два бронетранспортера. Движение транспорта возле резиденции белорусского лидера перекрыто полностью, разрешен пропуск немногочисленных прохожих.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в Минске проходит очередная акция недовольных результатами выборов в Белоруссии. В центральной части города в связи с этим находятся силовики и стянута спецтехника.