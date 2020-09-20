Минск, 20 сентября, 2020, 08:16 — ИА Регнум. На telegram-канале Nexta, авторы которого из-за рубежа координируют массовые акции протестов в Белоруссии, 19 сентября были опубликованы данные о тысяче сотрудников МВД.

(сс) Homoatrox Белорусские правоохранители во время протестов в Минске

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Данная информация была получена якобы из базы министерства внутренних дел республики. В документе, прикрепленном в сообщении telegram-канала, числятся 1003 сотрудника МВД.

«Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных», — пригрозили на telegram-канале.

Читателей telegram-канала призвали сообщать о фактах «преступлений» отдельных сотрудников внутренних дел из предоставленного списка, а также сообщать о них информацию личного характера (адрес проживания, номера телефона, автомобильные номера и тому подобное).

Также к читателям было направлено обращение в случае обнаружения в предоставленном списке сотрудника МВД, который или не причастен к задержанию протестующих, или уже не является сотрудником МВД, сообщить об этом, предоставив доказательства.

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Напомним, накануне, 19 сентября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освободить задержанных протестующих. Она также пригрозила «деанонимизировать» сотрудников силовых ведомств, исполняющих «преступные приказы».