Минск, , 21:28 — REGNUM Силовики в Белоруссии должны освободить всех задержанных в ходе прошедшего в Минске марша. Такое заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обнародовано 19 сентября в Telegram-канале «Пул Первой».

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»Все задержанные должны быть отпущены, — отметила Тихановская. — Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы».

По ее словам, силовикам, которые «должны защищать», еще придется «посмотреть в глаза своему народу».

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали более десяти человек за участие в несанкционированном мероприятии.

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