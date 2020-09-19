Минск, 19 сентября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Женский марш солидарности, участники которого не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии, проходит в центре столицы Белоруссии 19 сентября. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на свои источники.

ИА REGNUM Протесты в Минске

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Мероприятие, участницам которого предлагалось взять с собой «мишуру, глиттер, боа и разноцветные ленты», стартовало неподалеку от Комаровского рынка в 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Организаторы призвали участников шествия приходить в яркой одежде, в блёстках и с яркими плакатами.

«К 15:15 собравшиеся двинулись шествием по улицам вдоль Комаровского рынка, — говорится в сообщении. — Число участниц акции превысило 1 тыс. человек».

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября в различных районах Минска проводят разрозненные акции протеста сторонники белорусской оппозиции.

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