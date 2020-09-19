Минск, , 13:50 — REGNUM Сторонники белорусской оппозиции сегодня, 19 сентября, проводят разрозненные акции протеста в различных районах Минска.

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В разных точках белорусской столицы наблюдаются скопления сторонников оппозиции. Агрессивных действий они пока не предпринимают. Через несколько часов должен состояться очередной протестный «женский марш». Акции протеста также ожидаются и в других белорусских городах.

Протестующие собираются во дворе на улице Червякова, который в последние дни приобрел широкую известность у оппозиции и даже стал называться «Площадь перемен». Обстановка пока спокойная. Оппозиционеры в очередной раз пытаются украсить забор вокруг детской площадки лентами таким образом, чтобы он напоминал бело-красно-белый флаг, используемый протестующими.

Порядка 350 человек собрались у приюта Фрунзенского района Минска, чтобы поддержать активисту «Европейской Беларуси» Елену Лазарчик. Дело в том, что на днях она была задержана милицией, а ее 6-летний сын из-за этого был помещен в приют. Сейчас женщина требует вернуть ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протестная активность в Белоруссии повышается именно в выходные дни.