Вашингтон, 19 сентября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 49 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 сентября сообщает Университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

(сс) Daniel Arauz

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 49 522 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6,7 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 937 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 198 603.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2,5 млн человек вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября оперативный штаб по борьбе с распространением SARS-CoV-2 сообщил, что число выявленных на территории РФ за минувшие сутки подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 6 тыс. человек.

Читайте также: Число выявленных в РФ случаев SARS-CoV-2 впервые с июля превысило 6 тысяч