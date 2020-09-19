Москва, , 13:51 — REGNUM Количество выявленных на территории России за минувшие сутки подтверждённых случаев заражения коронавирусом впервые с июля превысило 6 тысяч человек. Об этом 19 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его информации, за последние 24 часа в стране было выявлено 6065 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, в результате чего суточный прирост данного показателя составил 0,56%, а общее число заразившихся возросло до 1 097 251.

При этом в пятерку российских регионов, где выявлено наибольшее число случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки, вошли Москва (825 заразившихся), Санкт-Петербург (212), а также Ростовская (180), Московская (175) и Нижегородская (164) области.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России от COVID-19 скончались 19 339 пациентов при 906 462 выздоровевших от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты объяснили довольно высокую цену на российские препараты против коронавируса SARS-CoV-2, которые вскоре появятся в свободной продаже в аптеках.