Вашингтон, 19 сентября, 2020, 00:24 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса станет доступна каждому американцу к апрелю 2021 года, заявил 18 сентября журналистам президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп

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"Мы ожидаем, что вакцина будет доступна для каждого желающего к апрелю», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что вакцина будет поставляться в течение 24 после её одобрения компетентными службами в США. Он также раскритиковал бывшего вице-президента, своего соперника на предстоящий президентских выборах Джо Байдена в том, что «его антивакцинная риторика ставит под угрозы миллионы жизней».

Напомним, Байден ранее заявлял, что не доверяет администрации Трампа в вопросах производства безопасной вакцины от коронавируса.

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