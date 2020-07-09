Вашингтон, , 04:24 — REGNUM США должны передать другим странам технологию создания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 после ее появления, заявил бывший американский вице-президент Джо Байден 8 июля в интервью активисту Эйди Баркану, сообщает портал NowThis News.

Кроме того, по словам политика, в случае его избрания главой США он выделит $25 млрд для того, чтобы все американских граждан смогли получить данную вакцину бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Джо Байден заявил, что, если он победит на предстоящих в США президентских выборах, то вернет страну в состав Всемирной организации здравоохранения.

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