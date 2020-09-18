Минск, 18 сентября, 2020, 23:16 — ИА Регнум. Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике. За принятие резолюции проголосовали 23 страны, 2 — против и 22 — воздержались.

ИА REGNUM Протестующие в Минске

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В документе СПЧ сказано, что правительство Белоруссии «не выполнило своих обязательств в отношении права каждого гражданина голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании, гарантирующих свободное волеизъявление избирателей».

СПЧ также напомнил, что официальный Минск не выполнил свои международные обязательства и рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, не пригласил миссию наблюдателей этой организации наблюдать за президентскими выборами 2020 года.

В резолюции отмечено, что накануне и во время президентской кампании «в Белоруссии были совершены нарушения прав человека, включая многочисленные акты пыток, насильственные исчезновения, похищения и произвольные выдворения, произвольные задержания — в том числе несовершеннолетних, акты сексуального и гендерного насилия, акты произвольного лишения жизни, нападения на членов политической оппозиции — включая членов Координационного совета, их запугивание и заключение под стражу».

Кроме того, сказано в документе, власти Белоруссии отключали Интернет, ограничили доступ граждан к ряду сайтов и лишили журналистов аккредитации. Со ссылкой на факты пыток и унижений силовиками поставлен вопрос о срочном независимом расследовании.

В документе ООН отмечено также, что «Белоруссия, будучи государством — участником Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, не выполнила своих обязательств по этому документу».

СПЧ ООН призвала власти Белоруссии прекратить «применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания и насильственные исчезновения», а также прекратить политически мотивированные произвольные задержания и аресты.

В своей резолюции СПЧ ООН «настоятельно призывает власти Белоруссии немедленно освободить всех политических заключенных, журналистов, правозащитников, членов забастовочных комитетов, студентов и тех, кто был задержан в преддверии, во время и после президентских выборов за осуществление своих прав человека и основных свобод».

Также в документе содержится призыв к властям Белоруссии вступить в диалог с оппозицией и обществом, выполнить свои международные обязательства в сфере прав человека, отказаться от пыток и других форм неправомерного обращения, на деле обеспечить свободу выражения мнений и СМИ.

Кроме того, содержится призыв к официальному Минску «создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех нарушений прав человека, предположительно совершенных в контексте выборов, включая утверждения о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в отношении задержанных и участников протестов, а также насильственных исчезновений, гарантируя предоставление жертвам доступа к правосудию и возмещению ущерба с привлечением виновных ко всей полноте ответственности».

СПЧ ООН продлил мандат спецдокладчика по правам человека в Белоруссии Анаис Марин, призвав официальный Минск сотрудничать с ней. Властям постсоветской республики рекомендовано предоставить ей доступ на территорию республики, в том числе и в следственные изоляторы.

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