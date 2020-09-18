Минск, , 15:04 — REGNUM «Главной причиной, по которой Белоруссия оказалась в политическом тупике, является стремление Александра Лукашенко не отдавать власть после окончания его срока полномочий», — заявила 18 сентября в Женеве спецдокладчик по Белоруссии Совета по правам человека Анаис Марин.

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В своём докладе, посвящённом причинам и развитию политического кризиса в Белоруссии, сопровождающегося нарушениями прав человека, спецдокладчик СПЧ ООН сказала: «Из имеющихся документов следует вывод о том, что была осуществлена грубая манипуляция процессом (президентских выборов). Из выборного пространства были удалены три наиболее популярных кандидата (претендентов на президентский пост). Затем были осуществлены подтасовки подсчёта голосов. При таких выборах возникли сомнения в легитимности президента».

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Подавляя протестные выступления граждан, власти Белоруссии решительно отказываются от диалога с ними, отвергают переговоры с оппозицией, отметила Марин. При этом, по её мнению, диалог стал бы «единственным способом примирения белорусского общества с его правительством». Однако эта возможность не реализуется, и конфронтация перешла в плоскость насилия, что противоречит взятым на себя официальным Минском международным обязательствам.

Её доклад во время экстренных дебатов по белорусской проблеме был зачитан после того, как зампред УВПКЧ ООН Нада аль-Нашиф зачитала заявление по ситуации в Белоруссии от имени верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Дебаты проходят в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека.

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Официальный Минск не признаёт мандат спецдокладчика по Белоруссии. Постпред МИД Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич пытался воспрепятствовать заслушиванию членами СПЧ сообщения экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Находящаяся под патронажем литовских и польских властей Тихановская в своём выступлении заявила о массовом насилии белорусских силовиков. Она призвала безотлагательно направить в Белоруссию миссию экспертов по правам человека.

Белорусский чиновник в очередной раз заявил, что в Белоруссии якобы нет политзаключённых. Он также сообщил, что будет требовать удаления из записей заседания записей, которые не устраивают власти постсоветской республики. Амбразевича поддержали представители Китая, Венесуэлы и России.

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Напомним, Россия, Китай и ряд других стан по итогам президентской кампании 2020 года признали Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Евросоюз, США и их союзники (Украина и другие) не признали Лукашенко легитимным президентом и заявили о подготовке санкций против официального Минска. В ответ Лукашенко закрыл границы Белоруссии с ЕС, остававшиеся открытыми даже в период активного распространения пандемии.

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. БССР была среди основателей ООН.