Мадрид, 18 сентября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Власти Мадрида объявили о введении карантина в шести районах города, в которых проживают, в основном, малообеспеченные граждане и мигранты, 18 сентября пишет испанская газета El Pais.

(сс) Jorge Franganillo Жительницы Мадрида в масках

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Карантин вводится с 21 сентября в районах, число случаев заражения в которых превышает 1000 на 100 тысяч человек, и затронет примерно 850 тысяч жителей испанской столицы.

Согласно распоряжению регионального правительства, в районах будет ограничен доступ в парки и общественные места, жителям будет запрещено собираться более чем по шесть человек, коммерческие учреждения будут закрываться до 22:00.

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