Берн, , 20:47 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 315 919 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 30 055 710. Об этом сообщает 18 сентября Всемирная организация здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Зафиксированный показатель суточного прироста инфицированных является рекордным за весь период с начала пандемии. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 14 сентября — 307 930 случаев.

Cообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё по меньшей мере 6037 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 943 433.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 292 307 выявленных случаях заражения коронавирусом и 6057 скончавшихся пациентах за сутки.