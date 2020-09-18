Лондон, 18 сентября, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Рост цен на нефть замедлился 18 сентября, однако обе основные марки удержались выше чувствительных уровней — $43 для Brent и $41 для WTI.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent выросли в цене на три цента (0,07%), до $43,33 за баррель. Октябрьские фьючерсы WTI подорожали на 27 центов (0,66%), до $41,24 за баррель.

На нефть продолжает действовать резкое сокращение запасов в США, а также намерение стран ОПЕК продлить ограничения на добычу.

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