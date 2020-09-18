Москва, , 16:05 — REGNUM Цены на нефть 18 сентября с утра по-прежнему была в растущем тренде, но к середине дня темпы роста начали замедляться, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это видимо связано с уже отыгранными вчера «бычьими» факторами в виде ураганов в США и новостей с заседания министерского мониторингового комитета (ММК) ОПЕК+.

Ближе к вечеру цена Brent подросла на 0,23% до $43,75 за баррель, а цена WTI выросла только на 0,12% до $41,27 за баррель.

На завершившейся вчера поздно вечером видеоконференции ММК ОПЕК+ обсуждались вопросы восстановления мирового спроса на нефть, а также усилия участников соглашения по восстановлению баланса на рынке.

В ОПЕК+ уверены, что страны, которые не сокращали добычу нефти с мая, смогут компенсировать недостающие объёмы в 2,38 млн баррелей в сутки до конца года.

Если цена Brent сегодня закрепится выше $43, то далее возможно движение до следующего уровня сопротивления, который находится примерно на $44,5−44,60 за баррель.

Среднесрочной целью остаётся уровень в $45. На сегодня ожидается, что Brent закроет торги в ценовом коридоре $42,50−44 за баррель», — считает эксперт.

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