Казань, 18 сентября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Министр дорожного хозяйства и транспорта Татарии Ленар Сафин будет представлять исполнительную власть республики в Совете Федерации. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время 13-го заседания парламента.

Mindortrans.tatarstan.ru Ленар Сафин

Ранее глава Татарии Рустам Минниханов направил в ЦИК РТ имена трех кандидатов от исполнительного органа власти. В их число вошли: глава минобрнауки РТ Рафис Бурганов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин и замруководителя аппарата главы РТ — руководитель департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

Место в Совете Федерации освободилось после того, как верхнюю палату российского парламента покинул Олег Морозов. Он избирался от партии «Единая Россия» на довыборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому округу. ЦИК РТ утвердил победу Морозова, которого поддержали 73,42% избирателей. Сегодня, 18 сентября, он получил удостоверение депутата Госдумы РФ седьмого созыва.

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ИА REGNUM ранее сообщало, исполнительную власть республики в верхней палате парламента представлял Олег Морозов. Срок его полномочий истек в сентябре 2020 года. Сенатором от законодательной власти Татарии в Совете Федерации является Геннадий Емельянов, который представляет республику со 2 октября 2019 года, полномочия истекают в сентябре 2024 года. Ранее этот пост пять лет занимал Ильдус Ахметзянов.

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