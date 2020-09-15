Казань, , 16:02 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Татарии подтвердила победу на выборах главы республики Рустама Минниханова. За него свой голос отдали более 1,9 млн избирателей. Об этом сообщила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

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За вновь избранного главу региона проголосовали 83,27% избирателей. В ЦИК РТ сегодня, 15 сентября, принимается постановление о признании выборов главы Татарии состоявшимися и действительными.

«Считать избранным на должность руководителя республики Рустама Нургалиевича Минниханова», — добавила спикер.

Кроме этого, ЦИК РТ утвердил победу Олега Морозова, которого поддержали 73,42% избирателей. Всего на голосовании по допвыборам депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому избирательному округу №28 проголосовали 86,69% избирателей.

На допвыборах депутата Госсовета РТ по Елабужскому избирательному округу №37 проголосовали 84,36% избирателей. Наибольшее число голосов набрал Шагивалеев Тимур — 61,09%

ИА REGNUM напоминает, вновь избранный глава Татарии Рустам Минниханов вступит в должность в пятницу, 18 сентября. Церемония инаугурации начнется в 10:00 в государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева.

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