Казань, , 19:20 — REGNUM Глава РТ Рустам Минниханов направил в центральную избирательную комиссию республики сведения о трех кандидатах, которые могут быть наделены полномочиями члена Совета Федерации России от исполнительного органа власти в случае его избрания на пост главы региона, сообщает ЦИК РТ.

Рустам Минниханов Дарья Антонова © ИА REGNUM

В списке кандидатур: министр образования Татарии — Рафис Бурганов; министр транспорта республики — Ленар Сафин; заместитель руководителя аппарата главы РТ — руководитель департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

Если действующий глава региона вступит в должность во второй раз, то один из трех кандидатов будет назначен на должность сенатора от исполнительного органа власти. Сейчас исполнительную власть республики в верхней палате парламента представляет Олег Морозов, который планирует выдвинуться в депутаты Госдумы по Нижнекамскому избирательному округу от партии «Единая Россия». Срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года.

Сенатором от законодательной власти Татарии в Совете Федерации является Геннадий Емельянов, который представляет республику со 2 октября 2019 года, полномочия истекают в сентябре 2024 года. Ранее этот пост пять лет занимал Ильдус Ахметзянов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в понедельник, 20 июля, Рустам Минниханов представил в центральную избирательную комиссию Татарии документы для регистрации кандидатом для участия в выборах на должность главы республики.

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