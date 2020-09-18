Вашингтон, 18 сентября, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 30 миллионов. Об этом 18 сентября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

(сс) Hossein Mersadi. Fars News Agency Лаборатория по исследованию анализов на коронавирус в Иране

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 30 071 368 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (6 674 411 заразившихся), Индия (5 118 253) и Бразилия (4 455 386).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 944 887 и что в настоящее время 20 439 652 пациента вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Бразилии было выявлено свыше 36 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.