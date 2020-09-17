Эр-Рияд, 17 сентября, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле восстановился до 5,73 млн баррелей в сутки, 17 сентября сообщает агентство Reuters.

J RAWLS Нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия

Согласно отчету JODI, экспорт нефти из Саудовской Аравии в июне составлял 4,98 млн баррелей в сутки, что является минимальным уровнем с 1998 года.

Общая добыча стран ОПЕК выросла более чем на 1 млн баррелей в сутки в июле из-за прекращения добровольной части сокращений со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Читайте также:API отчитался о резком сокращении запасов нефти в США