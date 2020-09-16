Вашингтон, 16 сентября 2020, 17:57 — REGNUM Американский институт нефти (API) сообщил о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах, 16 сентября сообщает агентство Associated Press.
Согласно отчету API, на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 9,5 млн баррелей. Официальный отчет правительства США по запасам ожидается позднее.
Информация API, а также отчеты о сокращении добычи в США из-за ураганов, уже подняли мировые цены на нефть. В настоящий момент нефть Brent держится на отметках выше $41,5 за баррель.
Читайте также: Нефти помогли вырасти сильные данные из Китая и ураган