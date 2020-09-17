Москва, 17 сентября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Это очень хорошо, что в России проблема глобального потепления выходит на первый план. Только вопрос «Что с этим делать?» по-прежнему остается открытым, заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер общественного движения экологических волонтеров Подмосковья. Сергей Маликов, комментируя прогноз Вильфанда.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

«Если с причинами аномального потепления все понятно — это загрязнение атмосферы, воздуха, воды, истощение недр планеты и т. д, то о последствиях думать даже страшно.

Нас ждет поднятие уровня Мирового океана, что приведет к уменьшению количества пресной воды, а отсюда и к изменениям в сельскохозяйственной деятельности и производстве продуктов питания.

Изменится климат, что уже сейчас довольно сильно чувствуется. Участятся природные катаклизмы. Ряд растений и животных не смогут адаптироваться к природным изменениям, и просто исчезнут как вид.

В общем, последствия потепления будут проявляться во всех сферах жизни и деятельности человека, если мы не начнем что-то менять в своей жизни уже сегодня.

Сильно повлиять на этот процесс мы не можем, но в наших силах его замедлить. Это должны быть, на первый взгляд, пустяковые действия, которые в масштабе уже приведут к улучшению ситуации. И это не сложно. Люди должны просто начать бережнее относиться к окружающей среде.

Например, нужно уже сейчас задуматься об альтернативных источниках энергии и сокращать количество выбросов, особенно это касается корпораций, использующих в своей деятельности углеводороды.

Конечно, из-за этого в каких-то областях замедлится развитие экономики, но в высокотехнологичных сферах это, наоборот, увеличит поток инвестиций, произойдет перестройка и перепрофилирование. Экономика — живой организм, который меняется вместе с человеком и природой.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально теплая погода ожидается в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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