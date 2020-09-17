Москва, , 05:46 — REGNUM Аномально теплая погода ожидается в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Очень высокая температура, на 8−10 градусов выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни», — приводит его слова ТАСС.

Ожидается, что регионах СФО и ДФО температура воздуха будет держаться на уровне 12−14 градусов по Цельсию днем. По словам Вильфанда, для жителей этих регионов России такая температура воздуха в это время года считается высокой.

Однако в Амурской области и Приморском крае температура в ближайшие дни будет удерживаться на уровне выше 20 градусов по Цельсию. Она превысит среднюю норму для этого времени года на 3−4 градуса.