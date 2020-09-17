Минск, 17 сентября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Угроза захвата власти в Белоруссии силовым способом в настоящее время купирована. Об этом 17 сентября написал помощник белорусского президента Валерий Бельский в статье «Демократия должна быть эффективной. Что не так в уличных протестах», опубликованной агентством БелТА.

ИА REGNUM Манифестация в Минске

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»Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает — можно вспомнить и про закон», — написал Бельский, говоря о том, что, когда оппозиции республики, по его мнению, не удался силовой вариант захвата, она решила действовать с использованием законных средств.

Также помощник белорусского президента отметил, что если оппозиция страны намерена стать реальной силой в политике, она, по мнению Бельского, должна оформиться в легальный институт. Однако, как отмечает политик, лидерам белорусской оппозиции данная идея не понравилась.

«Считаю, организаторам на этом этапе даже нужно было помочь — предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава. Но где они? Что они могут и чего хотят?» — задается вопросом Бельский и уточняет, что в данном случае он согласен с американским писателем Стивом Мараболи, написавшем, что «отсутствие ясности создает хаос и разочарование. Эти эмоции являются ядом для любой живой цели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что член стачечного комитета предприятия «Беларуськалий» Роман Бондаровецзадержан белорусскими правоохранителями.